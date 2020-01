Van de B-kern van Gent naar Zulte Waregem: 'Transfer van Dompé is bijna rond'

Gent is al actief geweest tijdens de wintermercato en opnieuw is er een transfer op til bij de Buffalo's. De overbodige Jean-Luc Dompé is bijna van de hand.

Als flankspeler kwam Jean-Luc Dompé niet tot zijn recht in het systeem van Jess Thorup. De motivatie van de 24-jarige Fransman was helemaal weg en na wat mindere trainingen werd hij naar de B-kern verwezen. Daar vertoeft de gewezen Standard-speler nog steeds, maar wellicht niet meer voor lang. Tweede winger voor Essevee Zulte Waregem is zijn volgende bestemming. Volgens Het Nieuwsblad zijn de onderhandelingen lopende en is de interesse erg concreet. Een deal zou deze winter -vrijdag sluit de transfermarkt- nog rond moeten zijn. In 41 matchen voor de Buffalo's scoorde Dompé 4 keer en gaf hij 9 assists. Essevee versterkt zich op de flanken, want eerder deze maand trok het ook al de Tunesiër Bassem Srarfi aan. Hij kwam over van OGC Nice.