Cercle Brugge trekt 19-jarige spits aan in 'operatie redding'

Het is code rood bij Cercle Brugge, waar een stevig offensief op de transfermarkt voor een miraculeuze ommekeer moet zorgen. Guy Mbenza is de zevende nieuwkomer in januari.

Nadat onder meer Hotic, Moser en Eppel hun kribbel hebben gezet onder een contract bij Cercle Brugge was het op deadline day de beurt aan Guy Mbenza. De spits komt over van het Tunesische Stade Tunisien en werd al een tiental dagen gelinkt aan de Vereniging. Hij tekende tot 2022 met een optie op twee extra jaren. De 19-jarige Mbenza liet dit seizoen 11 goals in 27 matchen optekenen in Tunesië en moet nu voor een miraculeuze redding zorgen bij Cercle Brugge. Groen-zwart staat met nog zeven matchen te gaan op een laatste plaats met zeven punten achterstand. 🙌 Welkom Guy Mbenza!



