'Na Spaanse nu ook Italiaanse interesse voor Belgische goalgetter'

Hij maakt de nodige furore in de Eredivisie en dus kan een Belg nu ook een toptransfer maken. Al moet dat wel heel wat kosten.

Er is Italiaanse interesse in Cyriel Dessers. De ex-spits van onder meer Sporting Lokeren maakt indruk in Nederland en scoorde al vijftien goals voor Heracles Almelo.

SPAL

SPAL zou hem nu graag naar Italië halen, maar bij Heracles willen ze minstens vijf miljoen euro vangen voor de 25-jarige Leuvenaar.

Benieuwd of de Italianen dat willen betalen voor hem. Ook Celta de Vigo toonde al interesse, maar wilde volgens Het Nieuwsblad niet meer dan 3,5 miljoen euro betalen.