Ziet Anderlecht nóg onverwacht extraatje binnenkomen? 'Anderlecht kan procentje pakken op miljoenentransfer van ex-speler'

RSC Anderlecht is op zoek naar geld. Michael Verschueren overweegt zelfs om enkele talenten van de hand te doen om de financiële put te vullen. Al bestaat de kans dat paars-wit een héél welgekomen extraatje krijgt.

Sylvère Ganvoula kan RSC Anderlecht een onverwachts zakcentje opleveren. De Belgische recordkampioen verkocht de 23-jarige aanvaller afgelopen zomer voor amper 400.000 euro aan VfL Bochum. Al bedong paars-wit wél een percentage op een doorverkoop.

En Ganvoula doet het héél goed in de Duitse tweede klasse. Met tien doelpunten en vijf assists in amper zestien wedstrijden is de Congolees dan ook gegeerd wild. Volgens de Duitse media deed VfB Stuttgart zelfs al een bod van vijf miljoen.

Die Unabsteigbaren - zoals de bijnaam van één van de oudste sportverenigingen ter wereld klinkt - weigerden de aanbieding van de Duitse subtopper, maar laten wel ruimte om te onderhandelen. Met andere woorden: een eventuele transfer gaat gepaard met een bedrag boven vijf miljoen euro.

Méér dan vijf miljoen euro

En dat ziet Anderlecht héél graag gebeuren. Michael Verschueren en kornuiten hebben namelijk een financiële put dicht te gooien. Het lijkt overigens onvermijdelijk dat Ganvoula - nu of deze zomer - een transfer zal maken. En dan mag paars-wit het bankrekeningnummer doorgeven.