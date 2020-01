Glenn Claes (Virton) strijdvaardig: "Wij gaan vol voor dat finaleticket"

Zondag staat in 1B de verrassende topper op het programma tussen Lommel en Virton, de nummers een en twee in de tweede periode. In 1B is elke match beladen en dat geldt zeker ook voor deze match. Niet in het minst voor Glenn Claes, die vorig seizoen nog uitkwam voor Lommel.

Voor Glenn Claes, middenvelder van Virton, wordt het zondag een speciale wedstrijd. Hoewel hij slechts een seizoen voor Lommel speelde (uitleenbeurt door KV Mechelen), heeft hij er een goede band opgebouwd. "Ik ben er maar een seizoen geweest, maar het is altijd fijn om terug bij een ex-club te komen. Met sommige jongens heb ik nog wekelijks contact, dus dat wordt een blij weerzien", vertelt hij aan Voetbalkrant.com.

"En het wordt een topper, hé! De nummer een tegen de nummer twee. Lommel doet het verrassend goed, dus het zal weer een zware partij worden."

Veel lof voor Lommel dus, maar ook Virton blijft het verbazend goed doen in hun eerste seizoen in 1B. "We staan voorlopig op een eerste plaats in die tweede periode, maar het kan enorm snel gaan in deze reeks. Een keer verliezen en we kunnen al enkele plaatsen zakken."

Met nog vijf speeldagen op het programma ontbreekt het bij de Luxemburgers niet aan ambitie. "We zullen niet van de daken schreeuwen dat we kampioen gaan spelen. Maar we moeten tegelijkertijd ook niet wegsteken dat we ambitie hebben. We willen vol voor die tweede periode en dat finaleticket gaan."

En Glenn Claes heeft het naar zijn zin in het verre Virton. "Ik ben met mijn gezin uiteraard verhuisd naar Virton. Ik had geen zin om elke dag uren in de auto te zitten. Het is hier wel heel landelijk en rustig, maar ik heb het naar mijn zin. Al zitten de resultaten daar natuurlijk voor iets tussen (lacht)."

Vaderfiguur

Begin december nam Christian Bracconi -ietwat verrassend- over van Dino Toppmöller, die zelf opstapte bij de club uit de Gaume. Glenn Claes analyseert zijn nieuwe coach. "Het is echt een vaderfiguur die heel dicht bij zijn groep staat. Hij communiceert heel veel met zijn spelers, zowel over voetbal als over andere zaken. Bovendien heeft hij heel veel ervaring in 1B, wat een gigantisch voordeel is", besluit Glenn Claes, die nog een seizoen onder contract ligt bij Virton, met een optie op een extra seizoen.