🎥 Beerschot is Braziliaanse topclubs te snel af en haalt achttienjarige spits binnen - Cafu wenst hem veel succes

Beerschot heeft zich versterkt met de achttienjarige Braziliaan Felipe Micael. Hij komt over van FC Mirassol uit zijn thuisland.

Beerschot meldt op de clubsite dat het ‘een aanzienlijke transfersom’ betaalt voor de spits. Micael stond ook op de verlanglijst van Braziliaanse topclubs als Flamengo en Santos, maar kiest dus voor een Belgisch avontuur.

Micael scoorde afgelopen seizoen twintig keer in 23 wedstrijden in de Braziliaanse U20-competitie. Eind vorig jaar werd hij ook topschutter in de Copa Sao Paulo, waar niemand minder dan Cafu hem opmerkte. De Braziliaanse recordinternational stuurde een boodschap de wereld in om de jonge spits succes te wensen.