Trainer van Moeskroen al meer dan een maand ziek langs de kant, keert hij nog terug?

Een ziekte houdt Bernd Hollerbach al meer dan een maand aan de kant bij Moeskroen. Het is maar de vraag of hij nog terugkeert...

Bernd Hollerbach is al sinds 20 december afwezig bij Moeskroen. De Duitser zit thuis met een longontsteking en woonde op 26 december nog een wedstrijd van zijn club bij in de tribune. Daarna liet hij zich niet meer zien.

De sportieve touwtjes zijn nu in handen van Rudi Vata. De Albanese technisch directeur van de club leidt de wedstrijden en staat de pers te woord na wedstrijden. Moeksroen communiceerde nog niet over Hollerbach en Het Laatste Nieuws ving al geruchten op dat de 50-jarige trainer mogelijk niet meer terugkeert. Les Hurlus staan momenteel op een veilige elfde plaats in het klassement met 27 punten.