Edmilson zat bijna terug bij Standard, maar een ex-speler van Eupen 'gooide roet in het eten'

Het zou misschien wel de meest spraakmakende transfer van de wintermercato zijn geweest, maar een deal tussen Standard en Juior Edmilson sprong op de nipper af.

Standard was in verregaande onderhandelingen met Junior Edmilson in verband met een terugkeer naar Luik, maar de deal viel in laatste instantie in het water meldde Het Nieuwsblad. Dat komt omdat Youssef Msakni, vorig jaar nog bij Eupen en nu een ploegmaat van Edmilson bij Al-Duhail, zich blesseerde.

De Qatarese club kon het zich dus niet veroorloven om een flankspeler te laten gaan. Een terugkeer naar Luik zou overigens voor heel wat ophef gezorgd hebben. In 2016 ruilde Edmilson STVV in voor Standard en bij een latere doorverkoop zou Standard een constructie hebben gebruikt om de doorverkooprechten van STVV te ontwijken.