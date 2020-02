Januzaj start eindelijk nog eens bij Real Sociedad, maar gaat ondanks doelpunt van voormalig Anderlecht-target toch de boot in

Real Sociedad verloor zondagnamiddag met 2-1 op het veld van Leganés. Adnan Januzaj stond voor het eerst sinds november nog eens in de basis in een competitiewedstrijd en speelde uiteindelijk de volledige wedstrijd.

Sociedad kwam na twintig minuten op voorsprong via Alexander Isak. De jonge Zweed stond een jaartje geleden hoog op de verlanglijst van Anderlecht, maar koos begin juli dus voor Sociedad, dat 6,5 miljoen euro op tafel legde om hem in te lijven.

Vroeg in de tweede helft maakte Kenneth Omeruo gelijk en diep in de blessuretijd zette Óscar Rodríguez een vrije trap om: 2-1. Leganés doet zo een gouden zaak in de strijd tegen de degradatie, Sociedad een hele slechte in het gevecht om de Europese tickets.