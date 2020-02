Cercle Brugge weigert de handdoek in de ring te gooien: "Het is nog niet voorbij!"

Cercle Brugge moest zaterdagavond een nieuwe uppercut incasseren. Het verloor met het kleinste verschil van Eupen.

De Vereniging telt nu negen punten minder dan Waasland-Beveren. Bovendien spelen de Leeuwen zondagavond nog tegen Zulte Waregem.

Cercle Brugge verdiende andermaal niet om te verliezen, maar deed dat dus wel. “Het is elke keer hetzelfde”, vertelde Giulian Biancone achteraf. “Het zit ‘m in de details.”

“Dit is een nieuwe tik, maar zolang het mathematisch mogelijk is, zullen we er voor blijven vechten. Voor de fans en voor onszelf. Zelfs als we nog maar één procent kans hebben om ons te redden, moeten we daar in geloven”, besloot de huurling van Monaco.

De Vereniging verloor zaterdag voor de vierde keer op rij met één doelpunt verschil.