Fiscus zet aanval in op gratis drankbonnetjes in het voetbal: "Clubs durven geen drankjes meer uit te delen na een jeugdwedstrijd"

FC Duffel zit in vieze papieren na een monsterboete. De club uit de tweede amateurklasse kreeg een boete van meer dan tienduizend euro van de fiscus. Onder meer door het niet-betalen van btw op gratis drankbonnetjes.

Op die ‘gratis bonnetjes’ die na de wedstrijd worden uitgedeeld, moet btw worden betaald. Alleen gebeurt dat lang niet altijd.

“Die boete gaat over veel meer dan tienduizend euro”, vertelde Duffel-voorzitter Denis Raveschot aan De Standaard. “Dit is zeer ernstig voor onze club. We begrijpen het niet: tot 2014 heeft de fiscus onze redenering wat de gratis drankjes betreft altijd gevolgd. Daarna plots niet meer.”

“Nu al zijn er tal van clubs die schrik hebben om gratis drankjes uit te delen na of tijdens een (jeugd)wedstrijd. Dat zal met deze boete alleen maar erger worden.”

“Wij vechten de fiscale boete alleszins aan voor de Antwerpse rechtbank van eerste aanleg. De zaak komt in september voor.”

FC Duffel heeft door de financiële problemen 'algemene forfait' moeten geven. Het hoopt volgend jaar te kunnen herbeginnen in eerste provinciale.