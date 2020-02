Dramatische statistieken voor Manchester United: als we alleen naar 2020 kijken, staan ze voorlopig in de degradatiezone

Manchester United doet het voorlopig niet goed in 2020. Ze hebben al vijf matchen gespeeld in de Premier League in januari, maar daarin haalden ze slecht 5 punten. Daarmee zouden ze in de degradatiezone staan.

Als we alleen naar de uitslagen van 2020 kijken, zien we dat Liverpool met 18 op 18 de onbetwiste leider is in de Premier League. Manchester City is de eerste achtervolger met 10 op 18. Southampton is de verrassende derde met 9 op 18. Arsenal en Tottenham hebben 7 op 18 en staan daarmee op de vijfde plaats. Voor Chelsea en Manchester United loopt het minder. Chelsea kon maar 6 op 18 halen in januari en Manchester United zelfs maar 5 op 18. Daarmee zou de ploeg van Solskjaer in de degradatiezone staan. Ze wonnen wel van Norwich, maar ze speelden gelijk tegen Wolverhampton en ze verloren van Arsenal, Liverpool en Burnley. Ook de komende weken krijgen Martial en co heel wat moeilijke tegenstanders voorgeschoteld. De eerstvolgende wedstrijd is namelijk tegen Chelsea.