Trapt Vossen Zulte Waregem dan toch naar bekerfinale? "We willen tonen dat ze met ons rekening moeten houden"

Zulte Waregem ontvangt woensdag Club Brugge in de halve finale van de Beker van België. De vraag is of Jelle Vossen in actie mag komen voor Essevee.

De spits ruilde Club Brugge vorige week voor Zulte Waregem. In eerste instantie leek dat hij niet mocht spelen in de beker, later dat Zulte Waregem moest bijbetalen als het hem wou opstellen in de competitie. Nu blijkt dat het hem ook in de Beker mag gebruiken als het bijbetaalt. Een optie die Franky Dury en co overwegen. Dat vertelde de coach aan Het Laatste Nieuws. “Of Jelle in de selectie zit? Dat kan”, bleef Dury op de vlakte. “Maar het zou toch de bedoeling moeten zijn dat we voor zulke gevallen een spaarpotje hebben.” “Je voelt aan alles dat ploegen als Club Brugge steeds groter en sterker worden, ook op het financiële vlak. Maar wij willen tonen dat ze met ons ook rekening moeten houden.”





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg Zulte Waregem - Club Brugge live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45 (05/02).