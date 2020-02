De zoektocht naar de laagste stamnummers: 29. (en 64. en 84.): de fusie in Antwerpen die nauwelijks nog iemand kan herinneren

Heel veel teams verwijzen graag naar hun stamnummer om de authenticiteit of oudheid van hun club in de verf te zetten. Bij de laagste stamnummers (en dus de oudste clubs) zijn vele teams echter al verdwenen. De komende maanden grasduinen wij in het verleden. Deze week: 29. en 64. en 84.

In de lijst van laagste stamnummers zijn er verschillende ploegen die ondertussen al heel lang niet meer bestaan. Dat is niet anders voor Racing Club Anvers-Deurne, die al in 1933 ophielden met bestaan na een stint van 26 jaar in het Belgisch voetbal.

Daarin haalde het een keertje de halve finales van de Beker van België en speelde het ook eventjes in tweede klasse, maar verder raakte de ploeg - opgericht door studenten van de Sint-Ignatiusschool in Antwerpen - eigenlijk nooit.

84

In 1933 volgde dan de fusie met Borgerhoutsche SK na een probleem rondom het vinden van een stadion en zo ontstond KRC Borgerhout, dat verder ging met het stamnummer van Borgerhoutsche SK: 84. Dat team was net na de Eerste Wereldoorlog als Fraternitas SK aan een voetbalavontuur begonnen.

Gedaan met de fusies zou je denken? Neen, want ook KRC Borgerhout zou uiteindelijk na een goede kwarteeuw ophouden te bestaan - zonder echt grootste resultaten te hebben neergezet in de geschiedenis van de club - in Tubantia Borgerhout, samen met Tubantia FAC.

64

Die fusieclub ging door onder het stamnummer 64 van Tubantia vanaf 1960 en de club bestaat nog steeds - weliswaar na een doorstart in 2010 na financiële problemen, waardoor het team ook nu nog in de lagere provinciale reeksen te vinden is.

Tubantia speelde een aantal jaren op het hoogste niveau en verkocht in 1942 Jef Mermans voor zowat 3000 euro aan Anderlecht. Het team zakte snel weg naar de lagere regionen, al werd in 1927 ooit wel de finale van de Beker van België gespeeld.

Ex-spelers van Borgerhout zijn onder meer Rik Coppens, Geoffry Hairemans en Radja Nainggolan, terwijl ook Jérémy Doku er een jaartje bij de jeugd zat alvorens uiteindelijk bij Anderlecht te belanden. Ook Kenny Steppe zat ooit bij Tubantia.

Erelijst:

Bekerfinalist in 1927 (Tubantia)