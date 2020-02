Hommage aan Rensenbrink levert flinke duit op voor het goede doel, shirt Kompany spant de kroon

Robbie Rensenbrink kreeg voor en tijdens de wedstrijd een passend eerbetoon van RSC Anderlecht. Ook na de partij zette paars-wit een mooi initiatief op poten om zo de kas te spekken van zijn FEFA-project.

Met dat project wil Anderlecht kwetsbare Brusselse jongeren steunen. Met dank aan de veiling van de Rensenbrink-shirts die de spelers van Anderlecht droegen tegen Moeskroen, mag FEFA 16 907 euro op zijn bankrekening bijschrijven.

King Kompany

Het shirt van Kompany was veruit het meest populaire, het leverde maar liefst 6000 euro op. Coördinator Julien Cuxax was dan ook in de wolken: "Heel erg bedankt aan de familie Rensenbrink, RSCA en de staff voor deze bijdrage. Bovenop de erkenning voor ons werk, zorgt dit voor extra mogelijkheden om te investeren in de jeugd en om nieuwe projecten te ontwikkelen. Altijd in het belang van Anderlecht, Brussel en de jongeren."