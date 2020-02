Wie degradeert in 1B? "Als Lommel zich redt, is dat een grootse stunt!"

Nog vier speeldagen en we weten welke twee ploegen in de hemeltergende POIII moeten gaan uitmaken wie naar Eerste Amateur degradeert. Lokeren, Roeselare of Lommel: welke ploeg kan dit vagevuur ontlopen en gaan 'relaxen' in PO II?

Voor Lokeren ziet het er met de week somberder uit. Met nog vier speeldagen te gaan telt het zes punten minder dan Lommel, dat op een veilige zesde plaats staat. Bjorn Ruytinx ziet het alvast niet meer goedkomen voor de Waaslanders.

"Ik vrees dat zowel Roeselare als Lokeren niet meer zullen ontsnappen aan de twee laatste plaatsen. Lommel blijft overal de puntjes wel rapen, want het is niet evident om hen te ontwrichten. Dat Lokeren het zo slecht doet, verbaast me enorm. Ik had, zeker met de inbreng van Stijn Vreven, dat ze onderin zouden wegraken. Ik vind het vooral erg voor jongens als Jelle Van Damme en Jimmy De Jonghe, die ik persoonlijk ken. Het is duidelijk dat er heel wat scheefzit bij Lokeren."

"Grootse stunt als Lommel zich redt"

Dave Peters, die 1B op de voet volgt, is voorzichtiger. Hij schrijft Lokeren en vooral Roeselare nog niet af, al ligt Lommel wel in pole position om zich te gaan redden.

"Het blijft spannend onderin. Er zijn nog onderlinge duels en op de laatste speeldag kijken Lommel en Roeselare elkaar in de ogen. Als Peter Maes en Co kunnen verrassen in Leuven, dan lijkt alles in een beslissende plooi te vallen. Op voorwaarde dat ze verder uitlopen. Dan zullen ze moeten pokeren op Leuven en ten aanval trekken als ware het een bonusmatch. Want dat Leuven het zal laten stormen aan den Dreef, daar twijfelt niemand aan. Ze hebben ook geen andere keus. Het publiek zal dat vocaal ook eisen."

"Vanavond speelt Beerschot op het altijd lastige Schiervelde waar ze met Nouri en Andzouana twee belangrijke gamechangers in huis hebben. Tel daar de balvastheid van de ervaren Mvuemba bij en je weet dat De Ratten voor een lastige avond staan. Roeselare heeft achterin wel wat blessurelast. Dat kan een factor worden."

Voor Karel Fraeye, die net als Peters elke wedstrijd in 1B bekijkt, mag er niet te licht gegaan worden over de prestaties van Lommel.

"Qua budget behoort Lommel allerminst tot de beste zes ploegen van 1B. Dat dit Lommel zich zou kunnen handhaven in 1B, zou een grootse stunt zijn. Zeker na de desastreuze seizoensstart."

"Maar het is duidelijk: zonder de trainerswissel (Peter Maes nam half oktober over van Stefan Gislason, nvdr.) was dit niet gelukt. Hoe je het draait of keert: Peter Maes doet het toch. Lommel is dan wel niet de meest attractieve ploeg om naar te kijken, maar de organisatie staat als een huis. Ze spelen enorm goed vanuit het blok, en rekenen in de omschakeling op Sanyang. Met een thuiswedstrijd tegen Roeselare op de slotspeeldag achter de hand, zie ik hen dit niet meer uit handen geven."