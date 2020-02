Nieuwbakken KVO-aanwinst Sanneh twijfelachtig tegen Moeskroen, andere wintertransfer wel speelklaar

De transfer had heel wat voeten in de aarde, maar geraakte uiteindelijk toch rond. Bubacarr Sanneh trok naar KV Oostende tot het einde van het seizoen. De Gambiaan moet een serieuse versterking blijken in de (reeds gelopen?) degradatiestrijd.

Donderdag trainde Sanneh al voor een eerste keer mee bij de kustboys. De verdediger is meteen speelgerechtigd voor de confrontatie in Moeskroen, maar volgens Het Nieuwsblad is het nog twijfelachtig of KVO gaat kunnen rekenen op zijn diensten. De speler zou eerst nog wat meer trainingsarbeid nodig hebben vooraleer klaar te zijn voor de strijd. Louis Verstraete, overgenomen door Antwerp van Gent en meteen verhuurt aan de kustploeg, is wel speelklaar.





