Louis Verstraete met vertraging richting Bosuil: "Eerst mocht ik niet weg, nu moest ik weg"

Louis Verstraete is de volgende vier maanden in het shirt van KV Oostende te bewonderen. De middenvelder werd deze winter verkocht aan Antwerp en meteen verhuurd aan de kustploeg. "Dat is wat ik zelf wou", geeft Verstraete aan.

Verstraete is een slimme jongen. Hij besefte dat het moeilijk zou worden om zich nu tussen de gevestigde waarden bij Antwerp te wurmen. “Het was mijn wens om verhuurd te worden. Waasland-Beveren en Oostende waren de twee opties. KVO trok ­uiteindelijk aan het langste eind. Ik heb nood aan speelminuten alvorens ik ­definitief naar Antwerp trek", legt hij uit in GvA.

Na een goeie seizoensstart bij Gent verdween hij volledig uit beeld. Antwerp wou hem vorige zomer al, maar toen liep de deal (mede omdat Haroun niet naar Gent mocht) spaak. “Omdat Gent me deze keer wel wilde verkopen. Of dat geen pijn deed? Tja, dat is eigen aan voetbal, zeker? In de zomer mócht ik niet weg, enkele maanden later móést ik weg.”