Kompany beslist zelf of hij vanavond nog kan spelen, Colassin in de spits

Franky Vercauteren heeft niet zoveel keuzemogelijkheden vanavond tegen AA Gent. In zijn selectie ontbreekt ook Vincent Kompany, maar die mag vandaag zelf beslissen of hij zich fit genoeg voelt.

Anderlecht speelt tegen Gent een heel belangrijke wedstrijd met het oog op play-off 1. Eigenlijk moeten ze winnen en dan kunnen ze wel eens enkele spelers 'pushen'. Voorlopig zit Vincent Kompany niet in de selectie, maar die beslist uiteraard zelf of hij zich fit genoeg voelt. Als dat vandaag het geval is, zou hij vanavond wel eens miraculeus kunnen opduiken.

Antoine Colassin zit wel bij de selectie en start hoogstwaarschijnlijk ook. De aanvaller heeft een probleem aan de enkel, maar moet nog één keer op zijn tanden bijten. Tegen volgende week moet Dejan Joveljic beter geïntegreerd zijn en kan hij zijn rol overnemen.