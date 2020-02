Belgische uitblinker bij Willem II kon in de zomer naar een Duitse topclub: "Ik zou er toch nauwelijks gespeeld hebben"

Mike Trésor ­Ndayishimiye is aan een sterk seizoen bezig bij Willem II. De jonge Belg kwam in de zomer over na een sterk seizoen bij N.E.C, maar hij kon ook naar andere ploegen. Zo zou Bayern München interesse getoond hebben.

Mike Trésor ­Ndayishimiye is een revelatie in de Eredivisie. Hij laat in veel matchen zijn klasse zien en hij is nog maar 20 jaar oud. Rafael van der Vaart noemde hem zelfs al “De rechtsvoetige ­Ziyech”. De Belg ging in de zomer van N.E.C naar Willem II, maar hij kon blijkbaar ook naar Bayern München. "Na mijn debuutseizoen bij N.E.C wilde Bayern München met mij onderhandelen. Ik zou er echter nauwelijks spelen, dus zo'n grote stap had volgens mij nog geen nut", aldus Mike Trésor ­Ndayishimiye bij Het Laatste Nieuws. Rode Duivels? De jonge aanvaller/aanvallende middenvelder kan in de toekomst uitkomen voor de Rode Duivels, maar ook voor Burundi. Hij wil er nog niet te veel over kwijt. "Burundi polst steeds naar mijn plannen, maar het heeft geen haast. Van Roberto Martinez heb ik nog niets gehoord, maar ik denk er voorlopig niet aan."





