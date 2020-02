Oostende ondanks absoluut pareltje kopje-onder na rust en kan dus geen afstand nemen van Waasland-Beveren

De verplaatsing naar Moeskroen was voor KV Oostende een kans om Waasland-Beveren wat meer onder druk te zetten in het degradatiegevecht. De beauty van Bataille zette KVO ook op het juiste spoor, maar na de pauze sloeg Moeskroen nog driemaal toe.

Bataille liet zich al snel een keertje opmerken, maar Butez hield hem van een vroeg openingsdoelpunt. Op het kwartier was het diens collega aan de overzijde die de handen uit de mouwen moest steken. Dutoit ranselde de poging van Garcia uit zijn doelvlak.

Halverwege de eerste periode was het raak voor KVO. Bataille was ditmaal wel succesvol: hij plaatste de bal heerlijk in de winkelhaak. De kustploeg had nadien kansen om verder uit te lopen naar 0-2. Niane besloot op Butez en Sakala mikte nipt voorlangs. Olinga liet op hoekschop even voor rust dan weer de 1-1 liggen.

Perica en Olinga lachen het laatst

Op het uur hingen de bordjes dan toch opnieuw gelijk. Lasse Sobiech maakte zijn eerste doelpunt voor Moeskroen. Twintig minuten voor affluiten kreeg Sakala een enorme kans, maar hij geraakte niet voorbij Butez. De drie punten bleven op Le Cannonier, want Perica en Olinga scoorden nog in het slot. KVO loopt dus niet weg van Waasland-Beveren en ziet Cercle naderen tot op drie punten.