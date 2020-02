Wie is de beste speler in 1B? "Hij doet me denken aan Laurent Depoitre"

Het einde van de reguliere competitie in 1B nadert stilaan. In de komende vier speeldagen wordt beslist wie voor promotie of degradatie zal moeten knokken. Maar welke spelers maakten dit seizoen de beste indruk in 1B? Wij vroegen het na.

Mike Vanhamel keept al het ganse seizoen op heel hoog niveau. Dat Beerschot nog volop in de running is voor de tweede periodetitel is niet in geringe mate te danken aan hun doelman.

Bij Union is Tabekou volledig doorgebroken nadat het drietal Tau-Niakaté-Selemani Union verliet. De flankaanvaller is -als hij in zijn sas is- vaak onnavolgbaar. Ook Nielsen doet het fantastisch als verbindingsman tussen middenveld en aanval.

Revelatie Virton rekent dan weer op een ijzersterke organisatie, waarin verdediger Prempeh steevast een hoog niveau haalt. Met het ervaren sluitstuk Moris beschikken de Luxemburgers over een serieuze troefkaart.

Bij Westerlo is het vaak uitkijken naar Christian Brüls. Het is hij die voor de ideeën moet zorgen bij de Kemphanen. Daarnaast is Kurt Abrahams met zijn snelheid ook een constant gevaar.

Bij de winnaar van de eerste periode, OHL, is het vooral uitkijken naar Thomas Henry. De 25-jarige Franse spits is hét aanspeel- en speerpunt van dit Oud-Heverlee Leuven. De topschutter heeft intussen al dertien doelpunten achter zijn naam staan, niet toevallig vaak op assist van dirigent Xavier Mercier.

De beste speler? Thomas Henry

Voetbalkrant.com deed rondvraag bij enkele spelers en volgers van 1B. We vroegen hen naar de speler(s) die het meeste indruk hebben gemaakt tot dusver. Eén naam kwam steevast terug: Thomas Henry.

Karel Fraeye (1B-kenner): "Raphael Holzhauser werd met heel grote verwachtingen binnengehaald bij Beerschot. Misschien wel té grote. Na een aarzelende start heeft hij zich heel goed herpakt. Met zijn laatste pass kan hij veel ploegen pijn doen. Maar ook als tussenstation en als rustbrenger is hij van goudwaarde voor Beerschot."

Ietwat verrassend kiest Karel Fraeye ook voor een speler van Lommel. "Abdoulie Sanyang (20) is enorm belangrijk in het aanvalsspel van Lommel. Hij doet me denken aan de jonge Manuel Benson van bij Lierse. Die jongen heeft een enorm potentieel, al is het duidelijk merkbaar dat hij geen goede jeugdopleiding heeft genoten. Ik denk dat hij nog een jaar of twee nodig heeft om klaar te geraken voor 1A. Sanyang is een van de weinige spelers in 1B die het potentieel hebben om in 1A aan de slag te gaan."

"Daarnaast kan ik niet rond Thomas Henry. Hij is veruit de meest complete spits van 1B. Kortrijk wilde hem heel graag, maar hij bleef bij OHL. Sowieso heeft hij de kwaliteiten om ook in 1A succesvol te zijn."

Dave Peters (1B-kenner en -commentator): "Thomas Henry van OHL steekt er qua rendement bovenuit. Dertien keer scoren in deze moeilijke competitie is gewoon heel goed. Verder vind ik die Prempeh van Virton een prima verdediger. Ook Couturier en Lapoussin lieten zich opmerken bij de Luxemburgers."

"Bij Beerschot viel Holzhauser natuurlijk op omwille van zijn traptechniek maar ik denk dat hij nog belangrijker zou kunnen worden voor het team. Teuma is de eerste die ik op het blad zou zetten bij Union. En verder lijkt het duidelijk dat een sterke tandem Brüls Abrahams nodig is om Westerlo te laten uitblinken."

"Als revelatie kies ik voor Abdoulie Sanyang van Lommel. Uit een Gambiaanse academie komen en regelmatig uitblinken en wegen op verdedigingen vol routiniers: faut le faire. Ik weet uit goede bron dat zijn naam nu al in een paar boekjes staat van JPL-scouts. Maar uiteraard moet ook hij nog stappen zetten. Maes zit er blijkbaar bovenop om hem ook het tactische aspect van het spelletje bij te brengen."

Bjorn Ruytinx: "Holzhauser liet me -weliswaar maar op basis van 1 match- een goede indruk na. Toch moet ik Thomas Henry zeggen. Hij doet me denken aan Laurent Depoitre. Hoewel Thomas Henry niet meer de jongste is, moet hij nog wel de nodige stappen zetten. Zo is hij soms licht onvlambaar en dat zou er nog uit moeten. Verder is hij heel belangrijk voor zijn ploeg, ook als hij niet scoort."

Glenn Claes (speler Virton): "Als ik een iemand moet kiezen is het Thomas Henry. Elke week bewijst hij zijn waarde voor OHL, hij is ongelooflijk sterk. Als je hem twee seconden uit het oog verliest, kan het dodelijk zijn."

Robin Henkens (speler Lommel): "Thomas Henry is en blijft een topspits, die dit seizoen van goudwaarde is voor OHL. Scoort natuurlijk vaak, maar is ook enorm nuttig voor de ploeg. Door zijn balvastheid kan de ploeg opschuiven en krijgt het ademruimte."

"Christian Brüls is in goede dagen ongrijpbaar. Probleem is dat hij ook op een mindere dag met een flits de wedstrijd kan beslissen."

"Teddy Teuma (Union) is een allround middenvelder die constant op een hoog niveau speelt. Heel goed in de passing en balrecuperatie."

"Loic Lapoussin (Virton) is een flankspeler die ons al enorm veel pijn heeft gedaan dit seizoen. Heeft een goeie actie in huis, is zeer snel en doelgericht."