Vrancken bevestigt interesse: "Wie hem koopt, koopt goals"

De Kennedytunnel heeft KV Mechelen een transfer gekost. Jelle Vossen had zijn keuzes beperkt tussen Zulte Waregem en KVM, maar de reistijd deed hem richting West-Vlaanderen trekken. "Spijtig", vindt coach Wouter Vrancken.

Vrancken bevestigde dat de interesse voor Vossen concreet was. "De club is met de naam Jelle Vossen naar me toegekomen”, zegt hij in GvA. “Wanneer zo'n opportuniteit zich voordoet, moet je daar als coach niet over nadenken. Wie Vossen koopt, koopt goals. Dat is meteen weer gebleken."

Vrancken speelde zelfs nog samen met Vossen bij Genk. “We zijn sindsdien altijd contact blijven houden. Ook nu had ik hem een bericht gestuurd. Het ging tussen KV Mechelen en Zulte Waregem. Jammer genoeg heeft hij voor die laatste club gekozen.”