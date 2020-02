Geen voetbal deze namiddag in Vlaanderen: van 1A tot vierde provinciale

Storm Ciara zou vanaf zondagmiddag lelijk huishouden in België en meer bepaald Vlaanderen. De veiligheidsdiensten nemen nu geen risico en besloten om al het voetbal af te gelasten.

Eerder was al bekend dat de drie voor zondag voorziene wedstrijden niet zouden doorgaan. De nieuwe data werden al reeds geprikt: Standard-Club Brugge, Waasland-Beveren - KV Kortrijk en Westerlo-Lokeren (1B) spelen op woensdag 12 februari om 20u30, Antwerp-Racing Genk op donderdag 13 februari om 20u30.

In de loop van de ochtend meldt Voetbal Vlaanderen nu ook dat al het voetbal in de tweede en derde amateurdivisie alsook al het provinciale voetbal is afgelast voor zondagmiddag.