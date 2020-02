Volle strijd in periode 2, maar plots moet OHL aan de slag in ... periode 1: "Zegen of vloek?" en "Beerschot natuurlijk geen midweekmatch, dus ..."

OH Leuven is met 7 op 9 opnieuw goed bezig in 1B en speelt nog volop mee om de tweede periode, met nog drie belangrijke wedstrijden tegen Beerschot, Union en Virton. Maar eerst is er nog een erg vreemde match tegen Union ... voor de eerste periode. Een vloek of een zegen?

OH Leuven won de eerste periode al, maar de wedstrijd die ooit werd gestaakt omwille van problemen met de verlichting en nu opnieuw moet worden gespeeld staat dinsdag 11 februari ingepland. Een beetje een moeilijke timing?

Zegen of vloek?

"Die match tegen Union? Dat wordt natuurlijk iets bijzonder, omdat het er een beetje tussendoor komt. Maar achteraf zullen we pas weten of het een zegen, dan wel een vloek blijkt te zijn", aldus Kenneth Schuermans.

"We willen elke match spelen en winnen, we hebben ook in de tweede periode nog alles min of meer in eigen handen. We moeten naar onszelf kijken en we hebben nog drie finales in de tweede periode. We willen ook tegen Union eerst op ons elan doorgaan."

Beerschot heeft natuurlijk geen midweekwedstrijd te spelen

Coach Euvrard gaat mogelijk wel wat mensen rust gunnen: "We zitten in voorbereiding op die match tegen Beerschot ook natuurlijk. Beerschot heeft geen midweekwedstrijd te spelen, drie matchen op zes dagen is veel. We zullen dus enkele mensen een kans geven. Jammer dat de nieuwkomers niet mogen spelen tegen Union, maar we hebben voldoende spelers."

"Toch is de match tegen Union geen vloek. We kunnen bonuspunten pakken met oog op de totale afrekening. Dat kan nog van belang zijn als we een promotiefinale zouden moeten spelen. En we kunnen van elke match beter worden als team", besloot de coach na de zege tegen Lommel.