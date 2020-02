OHL en Union delen de punten na inhaalwedstrijd

OHL en Union hebben in een inhaalwedstrijd 0-0 gelijkgespeeld. De wedstrijd ging gelijk op en de puntendeling is dus een terechte uitslag. Even voor het einde kwam OHL nog goed weg, want Kis trapte tegen de paal.

Op 1 november werd de wedstrijd gestaakt door een lichtpanne. De wedstrijd moest herspeeld worden en dus stonden beide ploegen vandaag tegenover elkaar. Ze konden echter niet scoren, waardoor het 0-0 bleef. Ze stonden beiden met twee onuitgegeven elftallen aan de aftrap en dus was het zoeken voor de twee ploegen. Union moest in de tweede helft ook nog eens een half uur met tien man spelen, maar OHL kon er niet van profiteren. Ze kwamen zelfs nog goed weg, want Kis trapte in het slot nog op de paal. Vrijdagavond staat een belangrijke wedstrijd op het programma voor OHL. Dan nemen ze het op tegen Beerschot. De winnaar van deze wedstrijd kan een enorme zaak doen in het klassement.