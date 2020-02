Croonen ziet veel voordelen aan BeNeLiga: "Het is eigenlijk voor alle 24 profclubs een goeie zaak"

De BeNeLiga blijft de actualiteit in het voetbalwereldje domineren. Nu er ook in Nederland een draagvlak voor blijkt te zijn, komt het steeds dichterbij. Al zijn er nog reserves, zoals bij Genk-voorzitter Peter Croonen. Maar hij ziet wel het nut ervan in.

Croonen denkt dat zowat iedereen er beter van wordt. "Vierentwintig profclubs is voor België te veel. Met een BeNeLiga schuif je acht ploegen door en hou je 16 ploegen over op Belgisch niveau. Voor de acht ploegen die doorschuiven is de BeNeLiga beter, voor de acht teams uit 1B ook. Voor de acht overige clubs uit 1A ook, op voorwaarde dat je een goed liftsysteem instelt tussen de BeNeLiga en de nationale liga: één directe daler per land en één die play-offs speelt", zegt hij in S/V Magazine.

"Dat maakt twee potentiële dalers en stijgers per land per jaar, zodat je een heel open competitie krijgt. Misschien leidt dat tot een paar fusies, zoals de onze. Hadden Waterschei en Winterslag vandaag nog bestaan, dan hadden die nooit meer in eerste klasse gespeeld."

Croonen laat wel in het midden of Genk er zich vol achter gaat zetten. "De kans dat wij zouden kunnen zakken, is reëel. De kans dat wij geen Europees spelen ook. Een van de sleutelvragen is: hoeveel van de huidige tien Europese tickets houden we over in die nieuwe structuur? Nog veel vragen moeten beantwoord worden voor wij, en samen met ons de meeste clubs, een antwoord kunnen geven op de uiteindelijke vraag: willen we die BeNeLiga?"