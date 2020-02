Heeft Manchester United nieuw goudhaantje te pakken? Ze zijn er zelf van overtuigd

Manchester United zou dicht bij Jadon Sancho staan. Ze zouden een bod willen uitbrengen van 120 miljoen pond. Ze denken dat ze dan Chelsea hebben geklopt, want de club uit Londen zou zo ver niet willen gaan en heeft al andere spelers op de radar.

Manchester United wordt met verschillende jonge Engelse spelers in verband gebracht. Ze zouden al een persoonlijk akkoord bereikt hebben met Jack Grealish (lees HIER) en nu worden ze nadrukkelijk in verband gebracht met Jadon Sancho.

Volgens The Daily Mirror zou Manchester United aan de vraagprijs van Dortmund willen voldoen: 120 miljoen pond. Ook Chelsea werd in verband gebracht met Sancho, maar zij zouden zo ver niet willen gaan. Manchester United is er dan ook van overtuigd dat ze Chelsea hebben geklopt in de strijd om Sancho.

Chelsea zou al op zoek zijn naar alternatieven en daarbij zouden ze uitgekomen zijn bij Ziyech. Frank Lampard is een grote fan van de aanvallende middenvelder van Ajax.