Trekt jonge Engelse sterspeler naar Manchester United? Er is een persoonlijk akkoord bereikt

Manchester United zou dicht bij een nieuwe transfer staan. Zo willen ze zich in de zomer versterken met Jack Grealish. Het jonge goudhaantje van Aston Villa is op weg naar de Engelse topclub.

Grealish heeft zijn zinnen gezet op een transfer naar Old Trafford en volgens Goal zou er ook al een persoonlijk akkoord zijn tussen beide partijen. De aanvallende middenvelder van Aston Villa is zelfs al een huis aan het zoeken in Manchester.

Het jonge talent is nog maar 24 jaar oud, maar toch is hij al kapitein bij Aston Villa en hij was dit seizoen al goed voor 7 doelpunten en 5 assists. Dean Smith, de manager van Aston Villa, zou ook beseffen dat het moeilijk zal worden om Grealish te houden.

James Maddison

Ook James Maddison stond op de verlanglijst van Solskjaer, maar de manager zijn voorkeur zou toch uitgaan naar Jack Grealish. Maddison staat ook op het punt om een nieuw contract te tekenen bij Leicester City.