Sporteconomoom heeft drastische oplossingen voor verlieslatende profclubs: "Drie dalers en drie stijgers"

87 miljoen euro verlies terwijl er twee jaar geleden nog 40 miljoen euro winst werd gemaakt door de Belgische profclubs. Hoe is dat kunnen gebeuren? Ver hoeft het niet gezocht te worden...

Naast 50 miljoen euro dat wegvloeide aan makelaarscommissies, geven de clubs tegenwoordig veel te hoge lonen. 300 miljoen euro wordt er betaald aan spelers, dat is 70 procent van alle inkomsten. Terwijl dat bij een gezond bedrijf 50 procent is.

“In plaats van extra inkomsten uit transfers te investeren in duurzame dingen - ­zoals infrastructuur - pompen de clubs alles in hogere spelerslonen”, legt sporteconoom Trudo Dejonghe uit in Het Nieuwsblad. “Een gevolg van wat we in de economie het freerider-principe noemen. Winnen is in het voetbal belangrijker dan winst. Als een bepaalde club meer kan winnen door hogere lonen te betalen, dan doet ze dat gewoon. Gevolg is dat de andere clubs mee moeten in dat opbod om niet in de problemen te komen."

Dejonghe heeft ook nog een opmerkelijk voorstel voor een nieuwe format aangezien 1B ook lustig meedoet in dat opbod. "Er moeten volgens mij drie dalers en drie stijgers komen van 1A naar 1B. Op die manier voelen clubs aan dat 1B niet het einde hoeft te zijn. Zo zullen ze misschien geen gekke dingen meer doen om toch per se in 1A te blijven."