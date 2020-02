Anderlecht is het beu en legt betrokken fans uit waarom ze niet in beroep gaan: "Al bijna 100.000 euro betaald"

Het supportersvak achter de goal zal tegen Zulte Waregem helemaal leeg zijn. Anderlecht had kans om in beroep te gaan tegen de beslissing van de Geschillencommissie, maar deed dat niet, tot frustratie van de betrokken fans. Paars-wit legde hen hun motivatie uit.

Anderlecht legde zijn argumenten uit aan de 1.700 getroffen supporters, die op 7 maart ineens geen plaats meer hebben. Ze betalen ook de match niet terug.

RSCA wil dat alle fans kunnen genieten van een positieve en vooral veilige voetbalbeleving tijdens hun bezoek aan het stadion. De club doet daar talrijke inspanningen voor. Daarbij staat de veiligheid van de fans, spelers en alle wedstrijdmedewerkers te allen tijde voorop.

Het gebruik van pyrotechnisch materiaal is erg gevaarlijk en bovendien ook bij wet verboden.

De club zal zich dan ook blijven verzetten tegen het gebruik ervan. De club betaalde de voorbije maanden al bijna € 100.000 aan boetes voor verschillende incidenten. Deze financiële straffen werden opgelegd zowel door UEFA als door de nationale voetbalinstanties. Dit aanzienlijke bedrag had de club kunnen vrij maken voor andere, positieve zaken.

De straf is ook het gevolg van de opeenstapeling van een aantal incidenten. De wedstrijd in Luik vorig seizoen werd stilgelegd. Er hing ons, bij recidive, een wedstrijd achter gesloten deuren boven het hoofd. Het mocht niet baten. Tijdens de laatste wedstrijd tegen Club Brugge, in januari, werd de wedstrijd alweer onderbroken door een luide en gevaarlijke voetzoeker. Vincent Kompany heeft de “actie” openlijk veroordeeld tijdens de wedstrijd. Een krachtdadig signaal dat door iedereen, vriend en vijand werd geloofd.

Ook in voorgaande wedstrijden werd veelvuldig pyrotechnisch materiaal gebruikt, ondanks de veelvuldige waarschuwingen via verschillende kanalen over de gevaren van pyrotechnisch materiaal. Maar een kleine minderheid blijft hardleers. Wij zijn Anderlecht. We willen ons altijd als kampioenen gedragen. In voor- en tegenspoed. Ook daarom veroordeelt de club, mede gesteund door heel veel supporters, dit soort wangedrag. De veelvuldige incidenten schaden de club, de voetbalsport en alle wetten van de Fair Play.

We beseffen en betreuren dat een grote meerderheid helaas ook mee het gelag betaalt voor het wangedrag van een kleine minderheid. Maar de straf van de KBVB aanvaarden is de enige juiste optie. Zowel in de feiten als in de perceptie. Hopelijk opent de straf de ogen van de daders.

Abonnementshouders uit deze vakken kunnen voor de wedstrijd tegen Zulte Waregem niet verplaatst of gecompenseerd worden. De club zal alles in het werk blijven stellen om jullie, de trouwe en onvoorwaardelijke fans, in de beste omstandigheden in het stadion te ontvangen. En daar hoort geen pyrotechnisch materiaal bij. We rekenen hiervoor op uw begrip en uw steun.