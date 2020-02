Voor Leuven zal het géén Valentijnsuitje worden in Beerchot, het Kiel loopt vol en zal als vanouds kolken

Beerschot VA ontvangt morgen OH Leuven voor een regelrechte topper in 1B. De paarshemden willen het Kiel als vanouds doen zinderen. En leeg zal het stadion allerminst zijn.

Het is razend spannend in 1B. Er zijn nog vier ploegen die kans maken op de tweede periodetitel. Met andere woorden: Beerschot mag tegen OH Leuven geen punten laten liggen.

De Mannekens hopen dan ook op de steun van hun twaalfde man. Met de actie 'Purple Valentine' mocht iedere fan een date meebrengen naar het Kiel. En dat werkt: momenteel zijn er al zo'n 8.500 tickets verkocht.