OFFICIEEL: Chelsea haalt Ajax-uitblinker binnen

Zo wordt de spelmaker van de Ajacieden namelijk uitgezwaaid: als 'de magiër. Ziyech kent dan ook een fantastisch seizoen bij de Nederlandse kampioen: zes doelpunten en 13 assists. Maar ook in de uitzonderlijke Champions League-campagne van de Ajacieden vorig seizoen was hij meermaals één van de uitblinkers.

Ajax en Chelsea zijn nu een transfersom van 40 miljoen euro overeengekomen, die middels variabelen kan oplopen tot 44 miljoen. Over verdere transferdetails volgt later ongetwijfeld meer.

Hey @ChelseaFC, you have to believe in his magic.



And great things will happen. 🔮



#𝚆𝚒𝚣𝚊𝚛𝚍𝙾𝚏𝙰𝙼𝚂 pic.twitter.com/XMYCtuYR2e