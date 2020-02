Redenen voor verzet van Gent rond tv-contract uitgelekt: "Voorakkoorden met clubmedia van directe concurrenten"

De kaap van 100 miljoen euro werd overschreden, maar toch is er nog geen akkoord over de verkoop van de tv-rechten aan Eleven Sports.

Antwerp en Gent zagen namelijk geen heil in de verdeling van de tv-gelden. The Great Old wil mee proeven van de vetpotten van de G5, terwijl de Oost-Vlamingen andere motieven hebben om niet mee te gaan in het verhaal dat momenteel op tafel ligt.

Voorakkoorden

Volgens Het Laatste Nieuws verdenken de Buffalo's Eleven Sports ervan om voorakkoorden gesloten te hebben met clubmedia van directe concurrenten. Het Nieuwsblad noemt ze bij hun naam: Standard en Anderlecht.

Gent zou nog niet zo ver staan als bovengenoemde topclubs in de ontwikkeling van hun eigen mediakanaal. Naast het feit dat Telenet, een concurrent van Eleven Sports, een grote sponsor is in de Ghelmaco Arena, zouden de Buffalo's ook hun bedenkingen hebben bij de solvabiliteit van Eleven.