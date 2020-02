📷 Zo ziet het truitje voor het EK 2020 van Frankrijk eruit

Frankrijk werd in 2018 wereldkampioen, net als in 1998. In 2020 gaan ze voor het EK hommage brengen aan die titel.

22 jaar na de eerste wereldtitel en twee jaar na de tweede zal de Franse nationale ploeg met een hommage komen aan Zidane & co. Het shirt dat ze gaan dragen voor het EK 2020 zal volgens Footyheadlines toch wel wat weg hebben van dat van de Bleus in de jaren '80 en '90. Toujours d'après Footyheadlines, le futur maillot des Bleus devrait être proche de cette version. pic.twitter.com/0ql2dewgOm — Fabrice Diverge (@VZustavo) February 11, 2020 ICYMI: Nike France Euro 2020 Home Kit to Be Inspired by 1984 / 1998 Kits? https://t.co/bC6tobhsjY — Footy Headlines (@Footy_Headlines) February 12, 2020