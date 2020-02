Dit is ons Team van de Week!

Zoals elke speeldag gingen we ook dit weekend op zoek naar de elf beste spelers van de speeldag. We zetten hen voor jullie graag op een rijtje.

Doel

In doel posteren we deze week Didillon. Dat KRC Genk een puntje pakte op bezoek bij Antwerp mogen ze vooral aan hem danken.

Verdediging

Achterin kiezen we deze week voor drie man. Ciranni was de drijvende kracht met meerdere assists voor Moeskroen, Chatziisaias deed het prima bij Cercle Brugge achteraan en D'Haene was ook aanvallend top voor Kortrijk.

Middenveld

Op het middenveld konden we niet naast Asamoah, die voor een hattrick zorgde. Ook de assist en het doelpunt van Stef Peeters waren heel belangrijk, terwijl ook de prestaties van Doku, Zulj en Colombatto niet mogen worden uitgewist.

Aanval

Voorin kiezen we voor Rezaei - ook goed voor een hattrick. Ook Benson speelde een goede wedstrijd vooraan.

Dat levert dan onderstaand elftal op: