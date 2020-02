Ook tactische ingreep hielp Beerschot cruciale driepunter over de streep te trekken: "Dat was wel nodig"

Gelukkig hebben ze bij Beerschot Joren Dom. Naast het feit dat hij als titularis sowieso zijn waarde heeft, komt ook zijn polyvalentie goed van pas. Dat bleek eens temeer tijdens de cruciale thuiswedstrijd vrijdag tegen OHL.

Beerschot kende geen gemakkelijke eerste helft. Na 45 minuten werd daarom Sanusi al ingebracht en schoof Dom naar de rechtsachter. Joren Dom kijkt hij er al lang niet om tijdens één wedstrijd op verschillende posities te spelen. "Ik ben dat ondertussen wel gewend. Mij maakt het eigenlijk niet uit op welke positie dat ik speel."

Impulsen van Aguemon en Maertens

Trainer Losada had wel een goede reden om de polyvalentie van Dom nog eens aan te spreken. "We hadden problemen op onze rechterkant. We hadden moeite met de aanvallende impulsen van Aguemon en Maertens. Daarom heb ik Joren Dom op rechts gezet. In de tweede helft zijn we dan meteen heel goed begonnen."

Beerschot kon inderdaad vervolgens het laken naar zich toetrekken, al was het wel nog bibberen op het einde. Maar die bewuste wissel heeft de zaak dus wel geholpen. "Ik weet niet of dat het verschil heeft gemaakt, maar dat was wel nodig. Zo is er meer evenwicht in de ploeg gekomen en hadden we het op onze rechterkant meer op orde."