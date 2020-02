Vanavond een wedstrijd van alles of niets voor Manchester United in de Premier League

Er staat een zeer belangrijk duel op het programma in de Premier League. Manchester United moet namelijk op bezoek bij Chelsea. Voor Manchester United is het een wedstrijd van alles of niets. Bij een nederlaag zal het namelijk zeer moeilijk worden om Champions League te halen.

De heenwedstrijd tussen Manchester United en Chelsea ging door op de eerste speeldag dit seizoen. Chelsea was de betere ploeg, maar Manchester United was toen enorm efficiënt. Het werd 4-0 voor de ploeg van Solskjaer. Rashford (2X), Martial en James stonden toen op het scorebord.

Sindsdien is er wel wat veranderd. Chelsea staat nu op de vierde plaats en Manchester United moet tevreden zijn met een achtste plaats. het verschil tussen beide ploegen is 6 punten. Bij een nederlaag lijkt de kans op een Champions League-campagne klein voor Manchester United.

Toch hebben ze bij Manchester United ook goed nieuws gekregen, want hun middenveld zou wel eens serieus versterkt kunnen worden. Scott McTominay zou terug zijn uit blessure, maar het is nog niet zeker of hij in de selectie zou zitten. Paul Pogba is er dan weer niet bij. De vraag is of de Fransman nog met Manchester United in zijn hoofd zit, want hij zou maar al te graag vertrekken in de zomer. Voor Rashford komt het duel nog te vroeg.

Bij Chelsea zijn ze ook tevreden, want Hakim Ziyech zal in de zomer namelijk de ploeg van Lampard versterken. Dit seizoen kunnen ze echter nog geen beroep op hem doen, dus de tandem Mount-Abrahams zal nog voor doelpunten moeten zorgen.