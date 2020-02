Manchester United wint op bezoek bij Chelsea en grijpt zo laatste kans op Champions League-ticket

Manchester United heeft de laatste strohalm gegrepen. De roodhemden wonnen vanavond met 0-2 bij Chelsea FC.

En het was van moeten als Manchester United dit seizoen nog kans wou maken op een ticket voor de Champions League. De kloof tussen beide topclubs - Chelsea bekleedt de vierde plaats - bedroeg voor de wedstrijd zes punten.

Met andere woorden: the Red Devils naderen tot op drie punten van the Blues. Anthony Martial opende op slag van rust de score. Iets voorbij het uur deed Harry Maguire de spreekwoordelijke boeken toe.

Hulp van de ref

Al had de verdediger op dat moment niet meer op het veld mogen staan. Via DEZE LINK kan je de beelden van een aanslag in het klokkenspel van Michy Batshuayi zien. Bovendien werd een doelpunt van Chelsea onterecht afgekeurd en greep de VAR in de slotfase nog een tweede keer in.