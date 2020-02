Verheyen ziet flitsende voetbal van Club Brugge niet terug: "Spelers lijken wel vastgeroest..."

Club Brugge had het dit weekend knap lastig met de defensieve muur die Waasland-Beveren optrok. Niet toevallig was het een middenvelder -Mats Rits- die met twee doelpunten de ban brak voor de ploeg van Philippe Clement.

Dat is ook de mening die Gert Verheyen is toegedaan. In het Nieuwsblad fileert hij de Brugse aanval. "Het was niet gemakkelijk voor Club, met de wind en de defensieve van Waasland-Beveren. Maar het ontbrak hen toch aan finesse en vernuft om het laag blok uit verband te spelen."

"Zo brengt Krmencik voorlopig te weinig aan de bal, en speelt hij te statisch. Hij parkeert zich nog te vaak tussen de twee centrale verdedigers. Ook Diatta speelt wel heel voorspelbaar de laatste tijd. Hij lijkt wel getrouwd met de zijlijn. Steeds naar binnen komen en uithalen... Het is wachten op een exploot van hem."

"De spelers van Club lijken wel vastgeroest in hun posities, terwijl de tegengestelde loopbewegingen net hun kracht waren in het begin van het seizoen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat op De Ketelaere na nog geen enkele spits kon scoren in 2020", stelt de analist.