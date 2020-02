Twitteraccount van Rode Duivels steekt de draak met Meunier: "Probeer deze keer niemand van ons te blesseren, Thomas!"

Borussia Dortmund ontvangt dinsdagavond om 21 Borussia Dortmund in de 1/8e finale van de Champions League. Het belooft een heerlijke pot voetbal te worden.

Niet in het minst omdat er ook drie Rode Duivels -wellicht- in actie komen. Axel Witsel en Thorgan Hazard bij de Thuisploeg, Thomas Meunier bij de Fransen.

Op Twitter is de strijd alvast ingezet. Witsel postte een foto met als bijschrift ‘niets beters dan een avondje Champions Leaguevoetbal’, waarop Meunier ‘Rustig, jongen’, reageerde met wat lachende emoji's achter.

Niets speciaals. Tot het officiële Twitteraccount van de Rode Duivels er zich mee moeide. ‘Probeer deze keer geen Rode Duivel te blesseren, Thomas’, verwees het naar de actie waarbij de rechtsachter Eden Hazard stevig blesseerde in de vorige ronde van de Champions League.

‘Kan ik niet beloven’, reageerde Meunier nog. En of de sfeer goed zit bij de Rode Duivels. Of Thorgan en Eden daar mij kunnen lachen is nog een ander verhaal. Maar wij vermoeden alvast van wel.

Try not to injure a red devil this time, @ThomMills 😉😂 — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) February 18, 2020

Bleib ruhig... 😁😂— Thomas Meunier (@ThomMills) February 18, 2020