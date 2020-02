Sporting Lokeren op zoek naar vier miljoen euro: club stevent af op faillissement

Het ziet er niet goed uit voor Sporting Lokeren. Voorzitter de Vries ontkende gisteren de geruchten over een mogelijk faillissement, maar het is wel duidelijk dat de club op zoek is naar veel geld.

Volgens Het Laatste Nieuws is de club op zoek naar vier miljoen euro en zouden ze deze week zelfs al twee miljoen euro nodig hebben. Roger Lambrecht moet dan nog eens 3,5 miljoen euro overnamegelden krijgen van Louis de Vries. Het zijn niet de enige problemen. Enkele spelers hebben hun tekengelden nog steeds niet gezien en ook makerlaars en leveranciers wachten nog op hun geld. De supporters doen er ondertussen alles aan om de club te redden, maar een faillissement lijkt onafwendbaar. Roger Lambrecht zou de sleutel in handen hebben. Als Louis de Vries zijn aandelen doorverkoopt terwijl er nog een schuld is tegenover de ex-voorzitter, gaan alle aandelen terug naar Lambrecht, tenzij hij zijn goedkeuring geeft om ze te verkopen.