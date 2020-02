Gent op zoek naar revanche voor 'schandaalmatch' van 10 jaar geleden: "Preud'homme wou van het veld stappen"

AA Gent gaat morgen op zoek naar revanche voor zijn grootste Europese thuisnederlaag ooit: 1-7. Tegenstander was toen immers ook AS Roma, maar de frustraties over die match hangen nog steeds in het collectief geheugen van de toenmalige betrokkenen.

Scheidsrechter Gräfe speelde toen een hoofdrol. Vooral Francesco Totti werd door hem in bescherming genomen en zowat alles werd tegen de Buffalo's gefloten. "Ik herinner me nog hoe Michel op een gegeven moment tijdens de match zei dat we van het veld moesten stappen”, aldus Manu Ferrera in Het Nieuwsblad. “Dat ik iedereen maar naar de kleedkamer moest sturen. Ik dacht meteen aan de boete die ons dat zou opleveren, dus gelukkig heb ik het uit zijn hoofd kunnen praten.” Voorzitter Ivan De Witte moest de woede van het publiek bekoelen, want die leken op het punt te staan om Gräfe te lynchen. "Ik sprak de fans toe en ze hebben me gevolgd. Na rust waren er geen opmerkingen meer, enkel maar cynisch applaus toen de ref iets in ons voordeel floot", herinnert hij zich.





Volg AS Roma - KAA Gent live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00 (20/02).