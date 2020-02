Wonderkind Haaland reageert na zijn nieuw exploot: "Voor zulke avonden leef je als voetballer"

Tja, wat valt er nog te zeggen over Erling Haaland? 19 jaar, eerste tiener die tien goals in één CL-campagne maakt, 37 goals dit seizoen waarvan 8 hattricks... De sensatie blijft er opmerkelijk nuchter onder.

Heel de wereld keek gisteren toe hoe Haaland met twee nieuwe goals PSG over de knie legde. Nu moet u weten dat de Parijzenaars dit seizoen nog maar twee tegengoals incasseerden in de Champions League. Haaland deed er persoonlijk nog twee bij.

"Of ik besef hoe goed ik ben? Ik weet dat ik nog veel moet verbeteren", zei hij bescheiden na de match. "Ik moet blijven werken. Waar mijn limieten liggen? We moeten met dit team blijven vechten. Ik wil zeer ver geraken in deze Champions League."

Zijn tweede goal was een kanonschot dat het doelhout liet kreunen. "Wat ik dacht bij de 2-1? Ik genoot gewoon van het moment. Voor zulke avonden leef je als voetballer. Dit is fantastisch."