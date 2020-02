🎥 Niet enkel om zijn goals werpt Erling Haaland hoge ogen: dit is ongelooflijk

Erling Haaland is een doelpuntenmachine, dat bewees hij dinsdagavond tegen PSG nog maar eens. Maar de 19-jarige spits van Borussia Dortmund lijkt het totaalpakket te zijn. Zijn sprint trok misschien nog de meeste aandacht naar zich toe.

Haaland kopte in zijn eigen doelgebied een bal weg en ging dan mee in de aanval. De sprint was gewoon indrukwekkend, want de rest leek stil te staan toen hij voorbijsnelde.

Sky Italia berekende dat hij op 60 meter een tijd van 6,64 seconden neerzette. Om even te vergelijken: het wereldrecord van de Amerikaan Christian Coleman staat op 6,34 seconden. En het leek Haaland zelfs geen moeite te kosten...