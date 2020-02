Supportersclub Westerlo laat zich uit over Sporting Lokeren: "Het is verschrikkelijk voor de supporters"

Het verschil tussen Westerlo en Sporting Lokeren is dit seizoen enorm. Westerlo staat mee aan de leiding en doet, net zoals in de eerste periode, mee voor de periodetitel. Lokeren staat dan weer moederziel alleen laatste en de club zit met heel wat financiële problemen.

Het gaat niet goed met Sporting Lokeren. De club staat laatste in 1B en ze lijken zelfs af te stevenen op een faillissement. Volgens voorzitter Louis de Vries is er van een faillissement geen sprake en komen ze tegen vrijdag met meer nieuws, maar het ziet er duidelijk niet goed uit.

Jimmy Mangelschots, voorzitter van supportersclub de Blue ARAs, leeft mee met de supporters van Sporting Lokeren. "Het is voor heel de club een moeilijke situatie, maar ik vind het vooral verschrikkelijk voor de supporters. Je wenst zoiets niemand toe", aldus de voorzitter in een exclusief interview.

Format 1B

Het is dus wel duidelijk dat 1B een moeilijke competitie is om financieel in te overleven. Mangelschots is wel een fan van het format van 1B, maar hij vindt dat de competitie zelf te weinig aandacht krijgt. "Het is dit seizoen super spannend en het is ook een interessant format, maar het krijgt te weinig aandacht van de pers. Het niveau van de ploegen is zeker niet slecht, want volgens mij kan de top 4 in 1B meedraaien in 1A."