Jos Willems maakt zich kwaad als het over situatie in 1B gaat: "Het is een wansmakelijk circus geworden"

Het is weer woelig in 1B. Eigenlijk is het er nooit kalm, want de stress bij alle ploegen is groot. De investeringen die gedaan worden zijn groot en moeten renderen. Zo leven verschillende clubs boven hun stand. "Denk je dat Lokeren de laatste is? Er gaan er nog volgen", klinkt het bij Jos Willems.

Willems, de voormalige radiocommentator van Sporza, volgt 1B nog op de voet. Hij maakt zich kwaad als het over de reeks gaat. "Ik hoop dat er bij Lokeren nog iemand gaat opdagen met redelijk veel geld. Ik brand er zelfs een kaarsje voor", zucht Willems. "Alle kleinere ploegen zijn aan het verdwijnen, dat is een trend die ook in provinciale aan de gang is. Het is een algemeen verschijnsel."

De grote lonen in vergelijking met de kleine inkomsten maakt volgens hem veel clubs kapot. "Weet je, voor de supporters is dat het ergst. Dat wordt dikwijls vergeten. Er zijn veel mensen die voor hun club leven. Die betalen veel geld en zien dikwijls weinig in 1B. Die reeks maakt de clubs kapot. Wie is er nu geïnteresseerd om vier keer tegen dezelfde ploeg te spelen? Vroeger was een verplaatsing een belevenis. Nu speel je een paar weken erna alweer tegen dezelfde ploeg."

De grote clubs kelderen hun eigen toekomst

Willems, nu op dreef, gaat door: "Ik vind het zo erg voor het Belgisch voetbal. De grote clubs maken hun basis kapot. Daar had al veel langer iets moeten aan gedaan worden. De grote ploegen hebben een armoede geschapen bij de kleinere ploegen. Ze kelderen hun eigen toekomst. En wat is hun reactie? 'Ja, dan gaan wij wel in een competitie met Ajax, PSV, Feyenoord..."

"Ze schieten zichzelf in de voet. 1B is een wansmakelijk circus geworden. Nu heb je weer dat geval met Lokeren, waardoor Beerschot mogelijk drie punten cadeau krijgt. Kijk naar Westerlo, die spelen nog mee voor de periodetitel, maar de toeschouwersaantallen gaan naar beneden. Dat klopt toch niet? Het is een schande!"