Club Brugge geeft selectie vrij: Krépin Diatta mist met zekerheid duel tegen Manchester United

Als er één man ervoor gezorgd heeft dat Club Brugge doorstootte naar de zestiende finales van de Europa League, is het wel Krépin Diatta, met zijn doelpunt in de extra tijd op het veld van Galatasaray. Net hij is er niet bij in de thuiswedstrijd tegen Manchester United.

Dat staat nu helemaal vast. Club Brugge heeft immers de selectie voor de wedstrijd bekendgemaakt en daarin geen spoor van Diatta. Het aantreden van de Senegalees was al hoogst onzeker nadat hij deze ochtend de training miste wegens blessure. Naast Diatta liggen ook Badji en Van der Brempt in de lappenmand. Deze drie zijn de enigen die onbeschikbaar zijn. Trainer Philippe Clement heeft 23 spelers aangeduid die in aanmerking komen voor speelminuten tegen United. 🆕 De selectie voor Club - Man. United is bekend!

Diatta, Badji & Van der Brempt ontbreken wegens blessure. #CluMnu pic.twitter.com/aRyUgjP6zT — Club Brugge KV (@ClubBrugge) February 19, 2020





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg Club Brugge - Manchester United live op Voetbalkrant.com vanaf 18:55 (20/02).