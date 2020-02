Nieuw hoofd scouting van Anderlecht: "Een contract geven aan een jongen van 15 is compleet krankzinnig"

Anderlecht haalde met Peter Verbeke een man die de scouting in Neerpede eindelijk weer op de kaart moet zetten. Dat betekent vooral dat er ook geluisterd moet worden naar de scouting. Verbeke legt zelf uit...

Verbeke werd weggehaald bij Gent om heel de werking gestructureerd te krijgen. "Je moet de scouting op twee sporen laten werken", aldus Verbeke in S/V Magazine. "Een afdeling die screenings uitvoert op basis van statistieken en een scoutingafdeling die beelden bekijkt en spelers live gaat observeren. De eerste etappe van het scoutingwerk, die vertrekt vanuit statistieken en data, is heel belangrijk geworden omdat het onmogelijk is om de hele wereld te doorzoeken."

Verbeke is een kennis van Wouter Vandenhaute, maar heeft het in het algemeen niet zo begrepen op managers. "Ik merk dat de mentaliteit van makelaars ten opzichte van tieners niet veranderd is. Het maakt hen niet uit dat een jongen amper dertien jaar is."

"Op uitzondering van Zinho Vanheusden hebben alle jongeren die voor het geld naar het buitenland zijn vertrokken nu moeite om bij hun club titularis te zijn. Mijn buikgevoel zegt mij het volgende: als je aan een 13-jarige geld geeft, zal hij op zijn 16e het dubbele vragen en trekt hij op zijn 18e naar het buitenland. Een contract geven aan een jongen van 15 jaar is compleet krankzinnig. Dat zie je nergens anders. Alleen in het voetbal."