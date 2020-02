Deel spelers Lokeren wacht al maanden op grote sommen: "Ik heb er geen goed oog in"

Zoals we de voorbije dagen al lieten weten: het zit absoluut niet goed bij Sporting Lokeren. De club staat op het randje van de afgrond en dat mag u letterlijk nemen. De spelers zijn het nu ook beu. Blijkbaar wacht een aantal van hen al maanden op een significante som.

Louis De Vries liet maandagochtend aan de kleedkamer weten dat de lonen van januari niet betaald konden worden. Maandagavond riepen de spelers dan spelersvakbond Sporta naar Daknam. Sporta zal waarschijnlijk de belangen van alle spelers verdedigen. Een deel van de kern wacht ook nog steeds op zijn tekengeld. Dat kan oplopen tot meer dan 100.000 euro, weet HLN.

De club is nog niet in gebreke gesteld, maar volgens de krant gaat dat niet lang meer duren. Voorzitter De Vries maakt zich nog steeds sterk dat er voor vrijdag een oplossing gaat komen, maar daar geloven nog weinig mensen op Daknam in.

"De spelers zijn bang voor hun toekomst, ze weten niet wat er gaat gebeuren", aldus Sébastien Stassin van Sporta. "Als er vrijdag beslist wordt dat de club failliet is, zullen de spelers niet meer voetballen. Dan is het gedaan. Dit is niet aangenaam, voor niemand. Ik heb er absoluut geen goed oog in."